Una humilde comerciante en la provincia de Nasca denuncia a teniente gobernador por acoso sexual y hostigamiento; así como la venta de ropa donada por el Estado para centros poblados de la localidad.

Recibe amenazas de muerte

En el mes de diciembre la comerciante Beatriz Champi conoció a Percy Valer, quien fue escogido por el exsubprefecto de Nasca, Teodoro Poma, para que tome el mando de teniente gobernador en el distrito de El Ingenio.

En un desalojamiento efectuado el 15 del mes de diciembre del año pasado, Valer conoció a la comerciante donde prometiendo constancias de posesión de terreno, pudo ganarse la confianza de ella y otros pobladores.

En ese proceso, el teniente gobernador logró tener una relación más cercana con la mujer, quien, al ofrecerle forjar un negocio de ropa, el cual tendría como punto de venta: el hogar de la denunciante, ambos podrían obtener un negocio próspero; sin embargo, la historia fue otra.

El 30 de diciembre la señora Champi recibió un total de siete fardos de ropa por parte del señor Valer, los cuales en el momento de la revisión la afectada se dio con la sorpresa que era usada y con poco prospecto de venta.

En ese momento, la señora menciona que ya venía recibiendo hostigamiento y acoso sexual por parte del teniente gobernador de el valle de El Ingenio, quien, al ser refutado y aprovechándose de su cargo; y mencionar que es primo de la actual presidenta, continuó con la amenaza de efectuar una denuncia ante la policía por venta ilegal de ropa otorgada por el gobierno.

“No accedí a la relación que me ofrecía, el señor Percy Valer me confesó que la ropa era usada instantáneamente el señor me amedentró diciendo que me iba a denunciar”, mencionó la afectada.

Recientemente, a partir de el 2 de enero la situación se agravó, puesto que, el denunciado fue en busca de la señora Beatriz para reiterar su amenaza. “El señor me dijo que si no tenía una relación con él, me denunciaría por tráfico de terrenos y me haría la vida imposible temo por mi familia y por mis hijos”, recalcó.

Finalmente, la indefensa mujer fue a realizar su denuncia a la comisaría de El Ingenio, por acoso sexual y por el robo de ropa donada, además de exigir garantías para ella y toda su familia, ya que ha sido amenazada de muerte.

