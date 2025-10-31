Un grave hecho fue denunciado por familiares de Luis Raúl Ortiz Centeno, fallecido en el año 2010, cuyos restos habrían sido removidos sin autorización del cementerio municipal de Vista Alegre. Según la denuncia, en el mismo espacio se habría sepultado a otra persona sin permiso de la Beneficencia de Nasca, lo que constituiría un presunto delito de entierro clandestino.

Familia indignada

El caso salió a la luz luego de que los familiares acudieran al camposanto y encontraran alterada la tumba de su ser querido.

“La persona que han sepultado no está registrada en la Beneficencia. Se trata del señor Feliciano Cancho, quien fue sepultado en la zona. Se trataría de un entierro clandestino. Ya hemos enviado documento a la Beneficencia para que responda sobre este caso. No sabemos si el cuerpo de mi hermano está en otro lugar o debajo del otro fallecido”, declaró una de las familiares afectadas.

Tras la denuncia, personal de la Policía Nacional del Perú acudió al cementerio para realizar la constatación de los daños y recoger información que permita esclarecer lo ocurrido. Asimismo, la Beneficencia de Nasca informó que ha iniciado una investigación interna y ha elevado el caso a la Fiscalía Provincial Penal de Nasca para las diligencias correspondientes.

Durante la inspección, los familiares también advirtieron restos óseos esparcidos en zonas aledañas, lo que incrementó su indignación. Además, denunciaron que el cementerio de Vista Alegre se encontraría en estado de abandono, siendo incluso utilizado como botadero de basura.

Vecinos del sector indicaron que no sería el único caso de irregularidades en el camposanto y señalaron que algunas personas estarían vendiendo de forma clandestina espacios funerarios, sin control ni autorización formal.

