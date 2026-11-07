Dos personas fueron detenidas por efectivos de la Policía Nacional durante el operativo denominado “Control de Vehículos Menores”, ejecutado en los sectores de Santa Fe y Unión Victoria, en la provincia de Nasca. La intervención estuvo a cargo de agentes de la Comisaría Sectorial PNP Nasca, pertenecientes a la Región Policial Ica, como parte de las acciones de prevención y control del microtráfico de drogas.

Operativo antidrogas

Los intervenidos fueron identificados con las iniciales S. J. S. G. (22) y J. K. R. L. (26), quienes estarían presuntamente implicados en delitos contra la salud pública, relacionados con la promoción, favorecimiento o facilitamiento del consumo ilegal de drogas tóxicas. Además, el segundo detenido también estaría vinculado a un presunto delito contra la seguridad pública.

Durante el registro, los efectivos incautaron 27 bolsitas tipo chupetera que contenían presunta Cannabis sativa (marihuana), así como una bolsa de plástico negro con la misma sustancia. También hallaron un objeto de juguete con diseño similar a una pistola, provisto de una cacerina y aparentemente destinado al uso de balines.

Finalmente, ambos detenidos y las especies incautadas fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes, conforme a ley. La intervención se realizó el 4 de noviembre, según informó la Región Policial Ica.

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