En una acción relámpago contra la delincuencia, efectivos de la Comisaría PNP Marcona, en coordinación con la Región Policial Ica, ejecutaron este 8 de noviembre de 2026 el operativo “Control Territorial Marcona 2026”. La intervención táctica tuvo como finalidad verificar antecedentes e interceptar a personas al margen de la ley en zonas estratégicas del distrito.

Caen dos buscados

Las labores de fiscalización permitieron neutralizar el tránsito de dos ciudadanos sobre quienes pesaban mandatos judiciales de detención inmediata. Al ingresar sus datos al sistema informático de la Policía Nacional, los agentes confirmaron que ambos eran buscados por tribunales de diferentes provincias del país.

Uno de los intervenidos fue identificado como E. I. S. R. (23), requisitoriado por el delito de microcomercialización de drogas a solicitud de un juzgado penal de Chimbote (Áncash). De igual manera, se intervino a J. H. L. H. G. (37), quien presentaba una orden de captura emitida por el Juzgado Penal Unipersonal de Nasca por violencia familiar.

Tras el operativo, ambos detenidos fueron llevados a la comisaría del sector para el registro legal correspondiente. Posteriormente, quedarán a disposición del Área de Requisitorias de Nasca para ser trasladados a los juzgados que exigen su comparecencia.

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