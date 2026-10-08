Efectivos de la Comisaría PNP Parcona ejecutaron una intervención policial que permitió la detención de ocho presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los buitres de Ica”, en el marco de una investigación por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud – homicidio calificado, así como por el presunto delito contra la seguridad pública – peligro común, relacionado con la fabricación, comercialización, uso o porte de armas y municiones.

Sujetos detenidos

La acción policial se desarrolló el 6 de octubre a las 6:00 de la mañana en el distrito de Parcona, en mérito a la resolución judicial correspondiente al Expediente N° 00975-2026-92-1412-JR-01, en el marco de una investigación relacionada con un hecho ocurrido el 20 de julio de 2025 en jurisdicción de la Comisaría PNP Parcona.

Durante la intervención fueron detenidos los ciudadanos de iniciales F.R.E.C., alias “Tía Fanny”, señalada en la investigación como presunta cabecilla; así como M.A.M.G., alias “Pipo”; R.Z.R.G.E., alias “Rhamsses”; S.T.A.C.E., alias “Viejo”; E.M.S.V. (27), alias “Pantera”; A.C.E. (26), alias “Bigote”; B.H.G.M. (52), alias “Cachinera”; y W.S.C., alias “Piraña”, señalados como presuntos integrantes de la referida banda criminal.

Como resultado de las diligencias, personal policial incautó un revólver marca Taurus, calibre .38 Special, abastecido con seis municiones y colocado en una funda de color marrón, además de una munición calibre .38.

Asimismo, fueron incautadas cuatro tablets, 56 teléfonos celulares y 53 micromemorias. Entre los equipos celulares se habría identificado un teléfono Motorola de color negro perteneciente a la víctima del homicidio, elemento que será considerado dentro de las diligencias.

Cabe señalar que la investigación es por el asesinato del vigilante escolar Víctor Raúl Gamarra Huarcaya de 68 años, quien fue hallado sin vida en el interior de su domicilio, ubicado en el sector de Horno Viejo, tras ser presuntamente atacado con una piedra.

Gamarra Huarcaya se desempeñaba como vigilante en la I. E. Víctor Manuel Maúrtua y su cuerpo sin vida fue hallado con visibles signos de violencia en la cabeza, aparentemente causados por una piedra de gran tamaño que fue encontrada en el lugar.

EL DATO: Personal de la Comisaría PNP Parcona al mando del Cmdte PNP Jesús Alfredo Díaz Pérez, logró la desarticulación de “Los buitres de Ica”.

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