Padres de familia de estudiantes del Centro Preuniversitario (CEPU) de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA), en el distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, expresaron su malestar por la suspensión de las clases presenciales y exigieron que la institución retome la atención en aulas. Según señalaron, desde el pasado 7 de septiembre sus hijos reciben clases virtuales pese a que realizaron un pago de S/ 1,200 por una preparación presencial con miras al examen de admisión previsto para diciembre.

Reclamos en el CEPU

El inconveniente se originó luego de que el colegio estatal N.° 22410, donde funcionaban las aulas del CEPU en Vista Alegre, dejara de prestar sus instalaciones bajo el esquema que se había aplicado anteriormente mediante un convenio entre la institución educativa, la Municipalidad Distrital de Vista Alegre y la universidad. Para este año, la dirección del plantel habría planteado como condición contar con personal externo de limpieza para garantizar el mantenimiento de los ambientes utilizados por los estudiantes, situación que hasta el momento no habría sido solucionada.

Los padres denunciaron que la modalidad virtual no está permitiendo una participación adecuada de los alumnos debido a problemas de conectividad. Indicaron que de un grupo de aproximadamente 35 a 40 estudiantes, solo entre tres y cinco suelen ingresar a las sesiones virtuales, debido a que varios alumnos presentan dificultades para acceder a internet o reciben una señal deficiente. “Pagamos 1200 por clases presenciales para nuestros hijos, sin embargo, hace un mes vienen estudiando virtualmente”, cuestionaron los familiares.

La preocupación aumenta por la proximidad del examen de admisión. Los padres sostienen que sus hijos vienen perdiendo semanas de preparación y que las interrupciones y fallas de conexión afectan directamente su rendimiento académico. Incluso algunos señalaron que, ante la falta de una solución, estarían dispuestos a solicitar la devolución del dinero pagado, al considerar que el servicio recibido no corresponde a la modalidad ofrecida inicialmente.

Los familiares también cuestionaron a la Municipalidad Distrital de Vista Alegre y solicitaron que gestione el personal de limpieza requerido por el colegio para permitir nuevamente el uso de las aulas. Según indicaron, se trataría únicamente de garantizar la limpieza de los ambientes destinados a los alumnos del CEPU y no de asumir el mantenimiento de todo el plantel. Asimismo, señalaron que desde el centro preuniversitario se les habría comunicado que mientras no exista un local disponible no será posible disponer el retorno de los docentes a Vista Alegre.

Ante esta situación, los padres pidieron adoptar una solución inmediata que permita restablecer las clases presenciales y evitar que los estudiantes continúen perdiendo tiempo de preparación.

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