La Fiscalía dispuso la liberación de un sujeto, que este mes fue detenido por el presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tenencia ilegal de arma de fuego y contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica en agravio del Estado Peruano.

Varios delitos

Se trata de Rubén Renzo Mendoza Castañeda de 33 años, quien fue intervenido por la PNP, cuando conducía un Kia color rojo, de placa A8A-387 en actitud sospechosa, y los efectivos procedieron con la identificación del vehículo en mención, verificando que las características de dicho vehículo no coincidían, ya que la placa era de un Toyota blanco, y comprobando que el segundo símbolo alfanumérico, tanto la placa delantera como posterior han sido modificadas indicando la letra S por el número 8. El auto de placa ASA-387, presentaba requisitoria de vehículo, por ello el sujeto habría realizado el cambio de la letra por un número. Asimismo, en una vivienda tenía una pistola con una cacerina abastecida con siete municiones sin percutar.

Además, el detenido tiene antecedentes, en julio del 2013 fue detenido por presunto delito de violación sexual, en junio del mismo año participante de atropello y en mayo del 2015, por cohecho propio. Fue un miembro de la Policía Nacional del Perú, que fue dado de baja en el 2015 por el presunto delito de peculado de uso.





El Ministerio Público debía resolver su situación jurídica y tras realizar diligencias, señaló que no se han encontrado todos los elementos de convicción, como informes de Sucamec sobre la procedencia del arma de fuego, no se ha efectuado la diligencia de la pericia de adulteración de placa y no se ha recabado la requisitoria de vehículo. La Fiscalía concluyó que no se advierte elementos de convicción suficientes hasta el momento para solicitar una prisión preventiva, por lo que corresponde en consecuencia variar la medida de detención por la de citado. El documento fiscal fue firmado por Hugo Ricardo Umina Cruz, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa –Nasca.

