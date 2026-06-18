Vecinos del sector de Aja, en la provincia de Nasca, solicitaron una supervisión urgente de las labores de transporte de material. luego de que enormes rocas cayeran de un volquete cerca del ingreso al puente de la zona.

Congestión en el puente

Según denunciaron los pobladores, el incidente ocurrió mientras una unidad pesada trasladaba material pétreo. Las dimensiones de las rocas generaron alarma entre los residentes, quienes señalaron que, de haber impactado contra un vehículo o una persona, las consecuencias pudieron ser graves.

Los vecinos advirtieron que el constante tránsito de camiones cargados con rocas de gran tamaño representa un riesgo para quienes circulan diariamente por el sector. Además, indicaron que el flujo permanente de vehículos pesados ha generado congestión en el puente Aja y sus accesos, afectando a trabajadores, transportistas y estudiantes que utilizan esta vía.

Ante esta situación, los habitantes del sector hicieron un llamado a las autoridades competentes para que supervisen el cumplimiento de los protocolos de seguridad por parte de la empresa encargada del traslado del material.

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