Un trágico desenlace ha conmocionado a la provincia de Nasca. El adolescente de iniciales A.M.C., de 16 años de edad, falleció en el Hospital Regional de Ica, luego de permanecer en estado crítico tras haber sido atropellado en las inmediaciones de la discoteca Desert, en la provincia nasqueña.

Muerte violenta

El accidente ocurrió alrededor de las 2:30 a.m., cuando el menor fue embestido por un vehículo aún no identificado. A consecuencia del impacto, fue trasladado de emergencia a un centro de salud local, donde se le diagnosticó traumatismo craneoencefálico severo, fractura de base de cráneo y hernia epidural izquierda. Debido a la gravedad de su estado, estuvo en UCI y fue derivado al Hospital Regional de Ica, donde no resistió más y perdió la vida.

Los familiares del menor atraviesan momentos de profundo dolor. La Fiscalía ha iniciado las investigaciones correspondientes para determinar la identidad del conductor y esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho.

Vecinos de la zona han expresado su preocupación por la presencia de menores de edad en discotecas, indicando que no se realizan controles adecuados de identidad en estos locales. Asimismo, cuestionan la ubicación del establecimiento nocturno, el cual opera a escasos metros de la carretera Panamericana Sur, lo que representa un riesgo constante para los asistentes y transeúntes.

