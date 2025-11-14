El Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca, a cargo del fiscal provincial José Alejandro Meléndez Curasi, inició investigación preliminar contra Jerson Garizar Sante y Elmer Sante Ccencho, por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública – fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos, en agravio del Estado.

Grave delito

La investigación se originó tras la intervención policial realizada el 12 de noviembre de 2025, a la altura del kilómetro 437 de la carretera Panamericana Sur, en circunstancias en que efectivos policiales de carreteras de Nasca visualizaron un vehículo estacionado con el capot levantado.

Durante la intervención, se identificó a los ocupantes y, al realizar el registro vehicular, se hallaron costales de rafia que contenían material explosivo (rollos de mecha de color blanco y cajas de fulminantes) de la marca Famesa, sin la debida autorización.

Ante estos hechos, ambos intervenidos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes, con participación del representante de la Unidad Especializada AREINCRI Nasca.

El fiscal provincial dispuso el inicio de las investigaciones para esclarecer la procedencia del material incautado, determinar las responsabilidades penales y realizar las pericias especializadas pertinentes.

VIDEO RECOMENDADO