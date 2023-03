Después de la inundación ocurrida en El Ingenio, en la provincia de Nasca, que dejó cientos de damnificados; una madre de familia denunció públicamente que el apoyo que llega al distrito no sería distribuido a los comedores populares.

Reclaman a alcaldes

Señaló, que las madres de familia que pertenecen a estos comedores, tienen que cocinar haciendo colecta de dinero. Por lo cual, cuestionan a donde están llegando las donaciones, teniendo en cuenta que llega cargamento de ayuda al municipio. Además, se desconoce el paradero del apoyo social que es entregado al municipio de El Ingenio.

“Todos los beneficios se los llevan ellos, la ayuda no llega hacia nosotros. Hablé con Jorge Bravo, haciéndole llegar mi reclamo, me dio la mano y se subió a su camioneta; luego me percaté que Genaro Espinoza, alcalde de El Ingenio, me miró de manera desafiante”, declaró una pobladora.

Asimismo, varios pobladores de este distrito afectado, declaran que la actitud del actual burgomaestre es soberbia, teniendo como consecuencia que su municipio sea considerado el peor en ejecución de proyectos.

A raíz de los cuestionamientos sobre la ayuda repartida a los damnificados, y los antecedentes de una mala gestión, parte de la población evalúa el proceso de revocatoria a partir del próximo año.

VIDEO RECOMENDADO