La Fiscalía Provincial Mixta de Vista Alegre obtuvo nueve meses de prisión preventiva contra el ciudadano boliviano Ronald Labayen Colque (32), investigado por la presunta comisión del delito aduanero en la modalidad de contrabando agravado, en agravio del Estado peruano.

Investigación fiscal

La medida coercitiva fue sustentada por la fiscal adjunta provincial Shirley Magali Velarde Benavides ante el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos Aduaneros, Tributarios, de Mercado y Medio Ambiente de Arequipa, tras acreditar los fundados y graves elementos de convicción, la prognosis de pena superior a los ocho años de cárcel y el peligro procesal de fuga al no contar con arraigo en el país.

La investigación se inició tras una intervención realizada por personal de Aduanas – Pisco, con apoyo de la Policía Nacional, en la carretera Panamericana Sur, a la altura del grifo Primax en el sector de Pajonal, distrito de Vista Alegre.

Durante el operativo, las autoridades intervinieron el tractocamión con placa boliviana 5995- TDB y semirremolque BK-14403 conducido por Labayen Colque. Al inspeccionar el compartimento de carga, oculto entre gran cantidad de soya, se halló un millonario cargamento extranjero sin documentación que acreditara su ingreso legal al territorio nacional.

Según la valorización oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), los bienes incautados ascienden a USD 386 269.40 (equivalente a S/ 1 327 994.20), generando un perjuicio tributario al Estado de S/ 803 880.96.

Entre los productos decomisados figuran: 1 050 000 unidades de cigarrillos de diversas marcas (Golden Beach, Hamilton Fresh y Lucky Strike). 1 800 desodorantes en spray (Rexona y Axe). 1 182 cremas de peinar (Skala). 1 164 frascos de champú de romero y 62 carcasas para teléfonos celulares.

Ronald Labayen Colque permanecerá internado en un establecimiento penitenciario mientras continúan las diligencias de investigación preparatoria y el proceso judicial correspondiente.

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