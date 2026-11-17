La Fiscalía Provincial Mixta de Vista Alegre, logró que se dicte 9 meses de prisión preventiva contra José Luis Cocche Huamaní (33), investigado por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de una menor de 11 años.

Investigación fiscal

La medida coercitiva fue sustentada en audiencia por la fiscal adjunta provincial Evelyn Patricia Huamaní Bautista, quien presentó fundados y graves elementos de convicción recabados durante las diligencias preliminares.

Los hechos materia de investigación se registraron la madrugada del 18 de octubre de 2026. El imputado habría aprovechado el estado vulnerable de la puerta posterior de un inmueble ubicado en el asentamiento humano Virgen de Chapi, en el distrito de Vista Alegre, para ingresar sin autorización.

Una vez en el interior de la vivienda, el sujeto se dirigió hacia la habitación donde descansaba la menor y realizó tocamientos indebidos. Al percatarse de la presencia de un desconocido, la agraviada alertó a su hermano mayor, quien dio aviso inmediato al personal de Serenazgo y a la Policía Nacional para proceder con la intervención y captura en flagrancia.

Con esta resolución judicial, el investigado será internado en un establecimiento penitenciario mientras continúan las investigaciones preparatorias para determinar su responsabilidad penal.

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