La Fiscalía Provincial Mixta de Vista Alegre, obtuvo 7 meses de prisión preventiva contra Nelvis Isaac Moreno Vargas (24), investigado por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos agravados, en agravio de una joven de 23 años en condición de discapacidad.

Investigación fiscal

La medida coercitiva fue sustentada en audiencia ante el Juzgado Mixto y de Investigación Preparatoria de Marcona por la fiscal adjunta provincial Shirley Magaly Velarde Benavides, quien presentó los graves y fundados elementos de convicción recabados durante las diligencias preliminares.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos en materia de indagación ocurrieron en Marcona, donde la agraviada había acudido a un inmueble a realizar labores de limpieza, lugar donde el investigado aprovechando la condición de vulnerabilidad y sin el consentimiento de la víctima, realizó los presuntos actos delictivos exigiéndole que guardara silencio.

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público acreditó la prognosis de la pena y el peligro procesal existente, logrando que el órgano jurisdiccional declare fundado el requerimiento fiscal y ordene el internamiento preventivo del investigado en un establecimiento penitenciario mientras continúan las investigaciones.

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