La Fiscalía Superior Mixta Descentralizada de Nasca, bajo la dirección de la fiscal superior Mithsy Corrales Carpio, logró se confirme las penas de 17 años de prisión efectiva contra Jomaro Jesús Moreno Aragón y Yuri Hannover Williams Torres Meza, como coautores, y de 11 años y 4 meses de cárcel contra Leonardo Favio Rojas Huamán, como cómplice secundario, por el delito de violación sexual de persona en imposibilidad de resistir agravada, en agravio de una adolescente de 15 años de edad.

Investigación fiscal

Durante la audiencia de segunda instancia, el fiscal adjunto superior Allen Mario Ontaneda Vallejos sustentó los fundamentos jurídicos y probatorios de la acusación, logrando que el colegiado superior desestime los recursos de apelación de las defensas y ratifique la sentencia condenatoria emitida en primera instancia.

La investigación y acusación del caso en primera instancia estuvo a cargo del fiscal provincial José Alejandro Meléndez Curasi, quien acreditó la responsabilidad penal de los sentenciados ante la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Nasca.

Los hechos se registraron la noche del 22 de noviembre de 2024 en Nasca, cuando la menor se reunió con Rojas Huamán (quien era su amigo) y los otros dos sentenciados.

En dichas circunstancias, los procesados le habrían suministrado bebidas alcohólicas mezcladas con benzodiacepinas hasta dejarla en estado de incapacidad para resistir, situación que fue aprovechada para cometer la agresión sexual mientras su amigo retenía su teléfono celular y dificultaba su retorno a casa.

El fallo de vista también ratifica el pago solidario de S/ 5 000.00 por concepto de reparación civil a favor de la agraviada, así como la inhabilitación correspondiente y el tratamiento terapéutico para los sentenciados.

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