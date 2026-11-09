El anuncio de una nueva intervención en el parque Rafael Keyes O’Sullivan, ubicado en el asentamiento humano San Martín de Porres, en el distrito de Marcona, provincia de Nasca, ha generado el rechazo de un grupo de residentes de las manzanas C y D, quienes consideran innecesario ejecutar trabajos de remodelación en un espacio recreativo que fue reparado en septiembre de 2024 y que, según aseguran, todavía se encuentra en buenas condiciones.

Familias en desacuerdo

Durante una reunión vecinal realizada el pasado viernes 30 de octubre, los moradores manifestaron su desacuerdo con la posibilidad de demoler nuevamente el piso y modificar la infraestructura del parque. Los residentes cuestionaron que, después de dos años de haberse efectuado trabajos de reparación, se pretenda destinar nuevamente recursos públicos a una intervención de esta naturaleza.

“Este parque está muy bonito, está organizado y limpio. No me parece justo que haya pasado dos años y nuevamente estén haciendo la reparación”, expresó una de las vecinas, quien también puso en tela de juicio la necesidad de realizar un nuevo gasto cuando, desde su perspectiva, el espacio todavía puede cumplir su función recreativa.

Uno de los principales temores de las familias está relacionado con las posibles consecuencias que podrían generar los trabajos de construcción debido a la cercanía del parque con la institución educativa Santiago Apóstol, donde estudian niños de tres, cuatro y cinco años. Los vecinos advirtieron que el uso de maquinaria pesada podría ocasionar polvo, contaminación sonora y vibraciones, con posibles afectaciones a la salud de los menores y a las viviendas colindantes.

“Cuando se ha construido este parque, al utilizar maquinarias se generan vibraciones, ruido y polución. La vibración está generando daños estructurales a nuestras viviendas y el polvo nos puede generar enfermedades”, denunció una moradora.

Otro de los puntos que ha generado indignación entre los residentes es el presupuesto destinado al proyecto. De acuerdo con el cartel informativo de transparencia instalado en la zona, la intervención denominada «“Remodelación de espacio de recreación pasiva; adquisición de mobiliario urbano; en el parque Rafael Keyes O’Sullivan, AA.HH. San Martín de Porres”, contempla una inversión de S/3 millones 088 781.84 y un plazo de ejecución de 90 días calendario.

También cuestionaron las prioridades de inversión en Marcona y señalaron que existen otras necesidades que requieren atención, entre ellas el abastecimiento de agua potable, el mejoramiento de pistas, la seguridad ciudadana y la infraestructura hospitalaria.

Al rechazo expresado por los residentes de las manzanas C y D se sumó don Rey Fernández, quien realizó una protesta pacífica portando un cartel en el que manifestó su malestar e incomodidad frente a las decisiones atribuidas al alcalde de Marcona, Joel Rosales.

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