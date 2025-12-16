Después de cerca de nueve meses cerrada, la Plaza de Armas de Ica reabrió ayer por la tarde tras un mantenimiento que demandó una inversión de 2 millones 200 mil soles. A pesar de la millonaria suma, la población cuestiona los resultados, señalando que visualmente la plaza no muestra cambios significativos.

Múltiples cuestionamientos

El mantenimiento comenzó en mayo de 2025, aunque la primera piedra fue colocada por el alcalde Carlos Reyes el 30 de diciembre de 2024, con un plazo previsto de 120 días. La demora, sumada al cierre prolongado de la plaza, generó malestar entre los ciudadanos.

“Nada han hecho, la plaza se ve igual, las mismas bancas, las mismas plantas. Solo dicen que es para las piletas, pero ojalá que duren”, comentó un ciudadano. Otra vecina expresó su indignación: “No veo nada diferente, solo los adornos y el árbol de Navidad que colocaron. De todas formas, el municipio debería hacer obras que realmente beneficien a los iqueños”. Un tercer vecino agregó: “Parece que solo limpiaron la plaza. Nosotros, como ciudadanos, tenemos que exigir y reclamar, porque ver la plaza así me hace sentir indignado”.

La percepción general es que, pese al elevado costo y al tiempo prolongado de intervención, la plaza se mantiene casi igual. Algunos cuestionan la justificación de la inversión, mientras otros consideran que el municipio podría haber priorizado otras necesidades de la población.

Posición municipal

En tanto, la Municipalidad Provincial de Ica informó que no se trata de una obra nueva, sino de un servicio de mantenimiento integral de la Plaza de Armas. Gran parte de los trabajos se realizaron bajo la superficie, incluyendo la construcción de un tanque cisterna subterráneo de 72 metros cúbicos, un cuarto de máquinas, la instalación de nuevos sistemas hidráulicos y electromecánicos para las fuentes de la plaza, y la renovación completa de las tuberías y del sistema de bombeo de las piletas.

Asimismo, se instalaron 265 boquillas para diferentes tipos de chorros de agua, más de 130 luminarias en las piletas, el obelisco y los muros, y se incorporó un control automático para los horarios de funcionamiento de las fuentes. En superficie, se realizó el mantenimiento de 71 bancas de madera, seis tachos de basura y el obelisco, además de la colocación de 1,622 metros cuadrados de tierra de chacra, la siembra de 1,467 metros cuadrados de césped y el plantado de 155 metros cuadrados de macizos florales.

La municipalidad explicó que la prolongación del servicio se debió a la condición patrimonial de la plaza dentro de la Zona Monumental del Centro Histórico, los trámites ante el Ministerio de Cultura y la regularización del suministro eléctrico por parte de la empresa Electro Dunas. Según la institución, estos factores fueron determinantes para que gran parte de los trabajos no se percibieran en superficie de inmediato.

Con la reapertura, la Municipalidad asegura que la Plaza de Armas cuenta con infraestructura renovada, sistemas hidráulicos y eléctricos modernizados, y está lista para el uso público. Sin embargo, la percepción de la ciudadanía refleja que persisten dudas sobre la eficacia del servicio de mantenimiento y la justificación de los recursos invertidos.

