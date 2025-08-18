El alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes, informó sobre el avance de los trabajos de mantenimiento de la Plaza de Armas de la ciudad, que actualmente se encuentra ejecutada en un 50%. Según indicó, la obra se encuentra en su fase final y está previsto que concluya a fines de septiembre.

Obra en la plaza mayor

“Siempre surgen algunos inconvenientes que hay que resolver, pero la meta es tener la plaza terminada en octubre”, señaló Reyes.

La intervención comprende diversas mejoras estructurales y estéticas, entre ellas la instalación de un sistema hidráulico para limpieza de cisternas, una línea de impulsión para la cámara de bombeo, luminarias en las piletas y el obelisco.

Del mismo modo trabajos de jardinería y mantenimiento general, sembrado de grass, plantado de flores, lijado y pintado de bancas de madera, entre otros detalles.

Además, el burgomaestre se refirió al desarrollo de proyectos viales que buscan mejorar la conectividad de la ciudad con otros distritos. Uno de los más avanzados es el puente Bernales, donde los trabajos formales ya se han iniciado.

