El 12 de noviembre se recordó uno de los acontecimientos más impactantes en la historia de la provincia de Nasca. En esa fecha en el año 1996, exactamente a las 11:59 de la mañana, un terremoto estremeció la ciudad y provocó la destrucción de numerosas viviendas.

Cientos de damnificados

El fuerte movimiento sísmico, registró una magnitud de 7.7 Mw (momento sísmico) según el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y 6.4 en la escala de Richter local. El epicentro se ubicó frente a la costa, a unos 135 kilómetros al suroeste de Nasca.

De acuerdo con los reportes oficiales del INDECI, el evento dejó 17 personas fallecidas, más de 1,500 heridos y alrededor de 94,000 damnificados. Destruyó más de 5,300 viviendas, afectando principalmente al 75 % de las construcciones de adobe en Nasca y Palpa. También colapsaron centros educativos, establecimientos de salud y otros.

A 29 años de aquel acontecimiento, la fecha representa una oportunidad para recordar a las familias afectadas y reflexionar sobre la importancia de la prevención, la preparación ante emergencias y la construcción de viviendas seguras frente a los movimientos sísmicos.

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