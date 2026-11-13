Un sismo de magnitud 5.9 remeció la región Ica a las 11:43 horas de esta mañana, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se ubicó en el mar, a 102 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, provincia de Nasca, y tuvo una profundidad de 32 kilómetros.

De acuerdo con el reporte del IGP, el movimiento telúrico fue percibido con una intensidad de grado IV en la escala de Mercalli en la localidad de San Juan de Marcona.

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el temblor no generó alerta de tsunami en el litoral peruano.

Este fue el cuarto sismo sentido en el país en lo que va del día. Previamente, se reportaron movimientos telúricos en las regiones de Pasco, de magnitud 4.6; Loreto, de 4.7; y Huánuco, también de 4.7, según los reportes difundidos durante la jornada.

ENERGÍA SÍSMICA ACUMULADA

Ante esta actividad sísmica, el sismólogo César Jiménez Tintaya, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), advirtió que la costa central del Perú mantiene energía sísmica acumulada desde 1746, año en que ocurrió el último megaterremoto que afectó esta zona del país. Según explicó, los terremotos registrados posteriormente apenas habrían liberado alrededor del 20 % de esa energía.

El especialista señaló que esta acumulación de esfuerzos tectónicos hace prever la posibilidad de un fuerte movimiento telúrico, cuya magnitud podría superar los 8.0.