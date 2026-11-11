Un operativo policial permitió la captura de tres presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Avezados de la Alameda”, durante una intervención realizada en inmediaciones de la avenida Las Américas, en el asentamiento humano San Pedro, provincia de Pisco. La acción policial permitió desarticular, preliminarmente, a este grupo que estaría vinculado a actividades delictivas en la jurisdicción.

Acción policial

Durante el operativo fueron intervenidos tres sujetos identificados con los alias de “Forero”, “Alfonso” o “Rabia” y un menor de edad conocido como “Gugu”. La intervención estuvo acompañada de un importante decomiso de material explosivo y sustancias ilícitas, elementos que fueron puestos a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes.

Entre lo incautado figuran seis cartuchos de dinamita, 153 ketes de presunta pasta básica de cocaína (PBC), una motocicleta lineal y un mototaxi, además de otros objetos considerados de interés para las investigaciones. El hallazgo de los explosivos encendió las alertas policiales ante la posible utilización de este material en actividades criminales.

Los intervenidos son investigados por los presuntos delitos de tenencia ilegal de material explosivo y tráfico ilícito de drogas, así como por su posible vinculación con actos de extorsión y sicariato.

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