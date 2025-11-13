Este 13 de noviembre se cumplieron 29 años del terremoto de 1996, uno de los eventos sísmicos más fuertes registrados en la región Ica. El sismo, de magnitud 7.7, sacudió violentamente la provincia de Nasca y dejó un profundo impacto en la población, tanto por las pérdidas humanas como por los daños materiales que afectaron a miles de familias.

Desastre natural

El movimiento sísmico, ocurrido en horas de la tarde, destruyó viviendas, colapsó servicios básicos y provocó el aislamiento temporal de varios sectores urbanos y rurales. Las cifras oficiales reportaron decenas de víctimas y centenares de heridos, además de un considerable número de damnificados.

Más allá de la tragedia, el terremoto de 1996 es recordado por la respuesta solidaria y el esfuerzo colectivo de la población nasqueña. Vecinos, autoridades locales y voluntarios se organizaron para brindar ayuda y reconstruir los espacios más afectados, en un contexto de escasos recursos y limitada asistencia estatal.

Con el paso de los años, Nasca logró recuperarse y continuar su desarrollo, aunque el recuerdo del sismo permanece vivo entre sus habitantes como una advertencia sobre la importancia de la prevención y la gestión del riesgo ante desastres naturales.

VIDEO RECOMENDADO