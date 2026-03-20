Una vecina del sector Huaranguito, en la provincia de Nasca, denunció una serie de actos de crueldad animal que se estarían registrando de manera reiterada en su zona, incluyendo el envenenamiento y muerte de perros y gatos.

Delito en la zona

Según su testimonio, estos hechos no serían aislados, sino parte de una práctica que se viene repitiendo desde el año pasado, afectando a animales domésticos y callejeros. La denunciante señaló que tanto ella como su familia han brindado refugio a animales en situación de abandono, lo que les ha permitido evidenciar la magnitud del problema.

“Estoy indignada. Tengo tres años viviendo en esta zona y acogemos a los animalitos, incluso cuando están enfermos, porque sabemos su necesidad. Desde el año pasado, las mismas personas del barrio, matan a los animales”, manifestó.

De acuerdo con su relato, entre las modalidades empleadas se encontrarían el arrojo de carne con veneno y la dispersión de vidrio molido en la vía pública, lo que representa un grave riesgo para los animales. Asimismo, denunció que algunos casos también estarían vinculados a atropellos intencionales.

“El año pasado nos mataron una perrita; a inicios de este año, cuatro gatos y otra perrita preñada. Ahora han matado a otra perrita con veneno”, indicó. La vecina agregó que incluso habrían confrontado a una persona de la zona, quien habría admitido haber envenenado a un animal.

Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades para identificar a los responsables y sancionar estos actos. “Aquí lo que se tiene que saber es quién está cometiendo esta crueldad animal”, expresó.

Asimismo, planteó la necesidad de implementar medidas preventivas y de control poblacional, como campañas de esterilización y la creación de espacios de acogida para animales abandonados. “En Nasca debe haber un albergue para perros y gatos, y campañas de esterilización para evitar la sobrepoblación”, sostuvo.

Finalmente, apeló a la sensibilización de la población respecto al trato hacia los animales. “A los animalitos solo les falta hablar, ellos también tienen sentimientos. Los que están matando a los animales son de aquí mismo”, concluyó.

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