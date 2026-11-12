La Fiscalía Provincial Mixta de Vista Alegre, en Nasca, obtuvo nueve meses de prisión preventiva contra Ramón Alberto Acevedo Rondón (27) y José Manuel Gutiérrez Arenas (23), ambos de nacionalidad venezolana, investigados por los delitos de robo agravado y receptación agravada, respectivamente, en agravio de un ciudadano adulto mayor.

Investigan el delito

La medida coercitiva fue sustentada en audiencia ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Nasca por la fiscal adjunta provincial Evelyn Patricia Huamaní Bautista, quien presentó graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los imputados con los hechos ocurridos el pasado 4 de noviembre de 2026.

De acuerdo con la investigación fiscal, el agraviado, de 62 años, se encontraba descansando alrededor de las 18:30 horas en la plazuela del cruce de Puquio, en el distrito de Vista Alegre, espacio público donde los imputados y otros sujetos se habían instalado con carpas para pernoctar, generando zozobra e inseguridad entre los vecinos y transeúntes.

En esas circunstancias, uno de los investigados, en compañía de un sujeto no identificado apodado “Guaro”, intimidó a la víctima con un arma blanca y le arrebató su teléfono celular. Cuando el agraviado intentó recuperar su equipo, fue agredido físicamente con un bate de béisbol y golpes en el rostro, siendo obligado bajo amenazas a entregar las claves de acceso de su dispositivo y de su aplicativo móvil Yape, desde donde se efectuaron transferencias de dinero.

Al día siguiente, tras la denuncia interpuesta por la víctima y el rápido operativo policial en la zona, ambos sujetos fueron intervenidos y se logró recuperar el teléfono escondido bajo un montículo de arena y madera en la calle Ica.

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público acreditó el peligro procesal y la falta de arraigo domiciliario, familiar y laboral de los investigados, logrando que el órgano jurisdiccional declare fundado el requerimiento fiscal y disponga su internamiento en el establecimiento penitenciario correspondiente mientras continúan las investigaciones.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO