Momentos de angustia vivieron los vecinos de la calle Los Espinales, en la provincia de Nasca, luego de que un incendio se desatara en una cochera y envolviera en llamas a dos vehículos que se encontraban en su interior.

Unidades quemadas

La emergencia provocó una rápida movilización de los efectivos de la Compañía de Bomberos N.º 200 María Reiche, de Vista Alegre, quienes trabajaron para sofocar el fuego y controlar la situación antes de que las llamas se extendieran a las viviendas próximas.

Pese a los esfuerzos desplegados, ambas unidades terminaron calcinadas por el fuego, quedando prácticamente destruidas. El incidente ocasionó importantes pérdidas materiales y generó temor entre los residentes, quienes observaron con preocupación el avance de las llamas.

Tras controlar la emergencia, quedó pendiente esclarecer cómo se inició el incendio. Las autoridades deberán determinar las circunstancias del hecho y establecer las causas que provocaron el siniestro.

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