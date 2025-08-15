La provincia de Nasca está de duelo tras confirmarse el fallecimiento de una de sus vecinas en un trágico accidente de tránsito ocurrido ayer, en el kilómetro 40 de la carretera Ático – Caravelí, región Arequipa.

Muerte violenta

La víctima fue identificada como Míriam Taipe Salcedo, quien era residente de la zona de Los Jardines, en Nasca. Se trataba de una profesional de la salud, quien se encontraba a bordo del bus interprovincial Suite Perla del Sur al momento del accidente.

El bus quedó volcado a un lado de la carretera, evidenciando la brutalidad del siniestro vial. Al menos nueve personas heridas, quienes fueron atendidas de emergencia tras el impacto.

Entre los heridos se encuentran Jafet Flores Ayquipa, Rolando Pacheco Hinostroza, Jefferson Solís Gabriel, Tatiana García Gitano, Gilberto Llamoca, Minaya Yarapa Mari, Esteban Apfata G., Jesús Quispe de la Cruz y Javier Romero Mallqui.

La noticia ha causado gran pesar entre los pobladores de Nasca, especialmente en el sector salud, donde Míriam Taipe Salcedo era reconocida por su vocación de servicio y compromiso con la comunidad.

