La tranquilidad en el litoral de Mataraní se vio abruptamente interrumpida la noche del martes, cuando la embarcación pesquera artesanal “Kike” naufragó en la zona conocida como La Olla, en la región Arequipa.

Emergencia marítima

El accidente dejó como saldo la muerte del pescador Richard Canelo Acasiete, mientras que tres tripulantes lograron ser rescatados con vida. Un cuarto miembro de la tripulación continúa desaparecido, generando preocupación y angustia entre los pescadores de San Andrés, localidad de donde eran originarios.

Según el relato de los propios hombres de mar, fueron ellos quienes acudieron primero al llamado de auxilio y lograron rescatar a los sobrevivientes en medio de condiciones difíciles. Pese a los esfuerzos, no lograron ubicar al pescador que aún sigue perdido. Sus familiares han pedido que se acelere la llegada de buzos especializados ante la posibilidad de que el tripulante esté atrapado bajo los restos de la embarcación hundida.

Durante la mañana del miércoles, autoridades locales y personal de Capitanía coordinaron nuevas acciones para reforzar la búsqueda, incluyendo el desplazamiento de más embarcaciones y la evaluación de equipos de buceo provenientes de otras zonas. A estas labores se han sumado pescadores de San Andrés, que recorren la zona por iniciativa propia, con la esperanza de hallar alguna pista que permita dar con el desaparecido.

El fallecimiento de Richard Canelo Acasiete ha golpeado duramente a la comunidad pesquera, que permanece en luto mientras las labores de búsqueda continúan.

VIDEO RECOMENDADO