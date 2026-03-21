Un niño de 2 años y 3 meses permanece hospitalizado en el área de pediatría del Hospital Regional de Ica tras sufrir quemaduras de segundo grado en su cuerpo, luego de un accidente doméstico ocurrido el pasado viernes 13 de marzo en el sector 3 de Febrero, en Barrio Chino, en el distrito de Salas, en la provincia de Ica.

Menor hospitalizado

El menor resultó herido durante una actividad comunitaria organizada en la zona. De acuerdo con el testimonio de su madre, Yolanda Rosmery Quispe Gálvez (26), el accidente ocurrió en medio de la preparación de alimentos.

“Estábamos haciendo una actividad en el sector, una truchada para apoyar en temas de salud familiar. En ese momento se sacó agua hervida y la dejaron en una zona donde el bebé se tropezó con el agua caliente”, relató.

Tras el incidente, el menor fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Ica, donde los médicos confirmaron la gravedad de sus lesiones. “Los doctores me han dicho que mi hijo tiene quemaduras de segundo grado. Se ha quemado sus brazitos, la espalda, el pecho y su barriguita; lo más fuerte está por el lado del ombligo”, explicó la madre.

El niño permanece internado y requiere curaciones diarias, además de insumos médicos constantes. Según detalló Quispe Gálvez, los gastos son elevados y difíciles de sostener. “Diariamente me gasto más de 100 soles. Necesita pañales, gasas y cremas. Cada pomito cuesta como 80 soles y solo dura un día”, indicó.

La madre también señaló que, debido a la situación, ha tenido que dejar de trabajar para cuidar a su hijo de manera permanente en el hospital. “Yo trabajaba haciendo limpieza en la municipalidad, pero ahora estoy todo el día aquí con mi bebé. Duermo con él en el hospital y tengo que pedir apoyo incluso para mis alimentos”, sostuvo.

A la par, enfrenta la preocupación por sus otros tres hijos menores, de 10, 6 y 4 años, quienes han quedado al cuidado de familiares. “He tenido que dejarlos con mi Mamá porque no puedo separarme de mi hijito”, agregó.

Los médicos han indicado que, si bien el menor continuará hospitalizado, posteriormente deberá seguir un tratamiento en casa, lo que implicará nuevos gastos en medicamentos y curaciones especializadas.

Ante ello, la madre hizo un llamado público a la solidaridad. “Soy madre soltera y pido apoyo a las personas, a los candidatos políticos que me ayuden, a los empresarios y también a las autoridades. Cualquier ayuda es importante en este momento”, expresó.

Las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo a través de Yape al número 952 179 607, a nombre de Yolanda Rosmery Quispe Gálvez o llamar al mismo número. Cualquier aporte contribuirá a cubrir los costos del tratamiento del menor, quien continúa luchando por su recuperación.

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