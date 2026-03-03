Una niña de iniciales G.S.K.O.G., de 11 años de edad, fue trasladada la tarde de este martes a la Unidad de Quemados del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de la ciudad de Arequipa, tras la aceptación de referencia por parte del referido nosocomio.

La menor inicialmente fue atendida en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de la ciudad de Puno, luego de presentar quemaduras producto de un presunto maltrato por parte de su padrastro, cuyo hecho es investigado por el Ministerio Público y otras instancias.

Según el reporte médico, la niña presenta: quemadura de tercer grado en la muñeca y de la mano, quemaduras de segundo grado en la cadera y miembros inferiores, exceptuando tobillo y pie.

El traslado se realizó en la ambulancia del Hospital Regional “Manuel Núñez Butrón”, luego de las coordinaciones que se realizó con el personal del Hospital de Arequipa, garantizando la disponibilidad de cama y la recepción adecuada para su tratamiento especializado y posterior recuperación mediante el Seguro Integral de Salud.

Durante el traslado, estuvieron presentes los funcionarios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quienes vienen realizando el acompañamiento correspondiente en salvaguarda de los derechos de la menor. Mientras que los pobladores piden “justicia” para la niña que sufrió agresión y violencia familiar.