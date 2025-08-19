El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), informó que viene ejecutando 38.5 kilómetros de defensas ribereñas para la protección de los valles de Cañete, Chincha y Pisco, con el objetivo de asegurar el suministro de agua para 10,354 familias agricultoras de las regiones de Ica y Lima.

Dique enrocado

Actualmente se tiene un 75% de ejecución física a nivel global y se detalló que las obras protegerán áreas agrícolas de alto valor productivo. En la protección de los valles de Cañete, Chincha y Pisco comprende la modernización de bocatomas y partidores, trabajos de mantenimiento en infraestructura de riego y la forestación de 18.9 hectáreas en las zonas intervenidas.

A través de PSI se culminó el 100% de obras en concreto armado en las bocatomas Nuevo Imperial y Fortaleza, y se inició la protección de sus barrajes. Además, se ha producido el total de bloques de piedra labrada requeridos y el componente de capacitación está finalizado al 100%. El término de obras está proyectado para octubre de 2025.

Otro sistema que el Midagri pondrá a disposición de los productores agrarios es la instalación - implementación de medidas de prevención para el control de desbordes e inundaciones del río Chincha - provincia Chincha - región de Ica., el cual registra un avance físico acumulado de 71.93%, se han construido 9.1 km de dique enrocado, se ha concluido el componente de capacitación y se registra un avance del 14% en el Partidor Conta. Los trabajos se concentran actualmente en el concreto armado y cíclope del partidor, así como en la conformación de diques. la inversión supera los S/ 104.3 millones.

En Pisco, las intervenciones de la instalación - implementación de medidas de prevención para el control de desbordes e inundaciones del río Pisco han alcanzado el 100% de ejecución física, cumpliendo las metas previstas de protección y mantenimiento.

VIDEO RECOMENDADO