En el marco de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica inició la verificación de 150 locales de votación que estarán habilitados para los comicios que se desarrollarán el próximo 12 de abril.

Locales de votación

Esta actividad está a cargo de los coordinadores distritales, quienes vienen inspeccionando los distintos ambientes de los recintos de votación, a fin de constatar el estado de su infraestructura, la seguridad del cerco perimétrico la capacidad de los locales para albergar a la cantidad de electores asignados, entre otros servicios básicos necesarios para el desarrollo de la jornada electoral.

La verificación de los locales de votación se viene realizando en los distritos de Ica, Parcona, La Tinguiña, San José de los Molinos, San Juan Bautista, Salas, Subtanjalla, Los Aquijes, Yauca del Rosario, Pueblo Nuevo, Tate, Pachacútec, Santiago y Ocucaje, correspondientes a la provincia de Ica.

Asimismo, en los distritos de Santa Cruz, Río Grande, Palpa, Llipata y Tibillo, que comprenden la provincia de Palpa; y en los distritos de Changuillo, El Ingenio, Nasca, Vista Alegre y Marcona, pertenecientes a la provincia de Nasca.

Para las elecciones generales, en la circunscripción electoral de la ODPE Ica, se tiene prevista la instalación de aproximadamente 1,383 mesas de sufragio en 150 locales de votación, ubicados en las provincias de Ica, Palpa y Nasca, donde deberán sufragar alrededor de 403, 637 electores.

VIDEO RECOMENDADO