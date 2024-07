La Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil Ica, el viernes 19 de julio realizó un concierto en el Club Centro Social Ica, ubicado en la plaza de Armas. La finalidad es generar fondos para el viaje de más de 40 integrantes al V Encuentro Nacional Cusco 2024, de orquestas sinfónicas y coros infantiles y juveniles del Perú, que se realizará del 26 al 30 de julio.

Orgullo iqueño

El profesor de la mencionada orquesta sinfónica, Jesús Campos Mayaute, señaló que el concierto se realizó en el tercer piso con hasta 220 asistentes. Hubo 45 niños, adolescentes y jóvenes en escena, quienes tocaron temas clásicos y populares.

“Quiero agradecer al señor Sánchez Baicocchi por el apoyo, nos ha dado todas las facilidades sin cobrarnos un sol. Son 45 niños, adolescentes y jóvenes que tocaron con violines, violas, violonchelo, flautas, vientos de madera, vientos de metal, percusión. Tocamos dos partes en la primera todo lo que clásico, empezamos por la sinfonía n°9, el vals 2, la flauta mágica de Mozart y otros”, declaró.

Explicó que en la segunda parte se realizó la presentación de música popular andina de la sierra y costa peruana con temas como: amanecer andino, la pampa de la Puna, vírgenes del sol. “También se tocó dos temas que he compuesto, un vals que se llama fiesta de la vendimia y una marinera que es “Aquí estoy Perú” y hemos acabado con el tema “Juntito a la Huacachina”. Duró aproximadamente 1 horas y 45 minutos”, dijo.

Campos Mayaute, señaló que la orquesta sinfónica ha sido formada desde el año 2001, y el próximo año 2025, cumple sus bodas de plata, además indicó aún se espera el apoyo de autoridades, empresarios y la población para para cobertura sus pasajes, estadía, alimentación y otros en la ciudad cusqueña y representar a Ica.

“Estamos viajando el jueves 25, aún no hemos cubierto la totalidad, pero hay gente que se sigue sumando. La orquesta cumple bodas de plata, hemos venido con altos y bajos, seguimos batallando, tocando puertas a las autoridades, porque no hay un eco sostenible. Necesitamos un local adecuado, instrumentos, instructores de Lima, y todo eso tiene un soporte económico que no se hace con una actividad”, añadió.

