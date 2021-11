La Oficina Regional Ica del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que un total de 17 grifos y estaciones fueron clausurados a nivel regional en lo que va del año 2021. Tras no cumplir las normas de seguridad del sector hidrocarburos y representar un peligro latente para el usuario y la ciudadanía.

Grifos y estaciones eran peligro latente

El jefe de la Oficina Regional Ica de Osinergmin, César Matos Peralta, precisó que en todo el departamento iqueño se fiscalizó a un total de 51 grifos y estaciones. De los cuales más de una decena fueron suspendidos por presentar situaciones de criticidad alta. La medida obedece a la necesidad de salvaguardar la seguridad de las personas.

Señaló dentro de los peligros que se evidenciaron se encuentran que los establecimientos no cuentan con extintores contra incendios, operativos y vigentes, se realizaban instalaciones o modificaciones no autorizadas, no existía una distancia mínima de las estaciones y subestaciones eléctricas. Asimismo, las cajas de interruptores eléctricos no tenían la distancia adecuada con los equipos de despacho, al igual que los anuncios luminosos, entre otros. Estas condiciones representaban un riesgo intolerable para la seguridad por lo que se dispuso el cierre total o parcial del establecimiento y se estableció un plazo para que se corrijan los problemas.

“Buscamos evitar accidentes que causen daño a las personas. Detectamos que 17 establecimientos presentaban condiciones inseguras por lo que fueron cerrados inmediatamente”, declaró.

Precios de combustibles actualizados

En la misma línea sostuvo se realizan operativos con la finalidad de que los propietarios de los grifos actualicen los precios de los combustibles y sean los mismos al observatorio de precios de Osinergmin, mediante su aplicación “Facilito”. “Tenemos la obligación de supervisar que todos los agentes que expenden combustible, actualicen los precios y que sean los mismos que aparecen en la aplicación de modo que los consumidores puedan obtener el precio a su ajuste”, comentó.

Por otro lado, indicó que los egresados universitarios iqueños pueden participar en el concurso de 100 becas a nivel nacional de Osinergmin para su Programa de Extensión Universitaria.

El detalle de los requisitos de carrera, postulación, cronograma e inscripciones está disponible en la web becas.osinergmin.gob.pe.