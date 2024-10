La millonaria obra del afianzamiento hídrico de la cuenca del río Grande -Santa Cruz-Palpa, etapa II, se encuentra con graves irregularidades. La Contraloría General confirmó que el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC), firmó contrato para la ejecución de ese proyecto con un consorcio empresarial que no presentó la garantía de fiel cumplimiento establecido en las bases de la licitación pública y no cumplió con la totalidad de requisitos requeridos en el concurso para otorgar la buena pro. Se le adelanto millones de soles, pese a que el consorcio no garantizaba los requisitos.

Trabajo de Contraloría

En el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 24079-2024-CG/GRIC-AC, la empresa ganadora debía contar con una garantía de fiel cumplimiento, que constituye el 10% del costo de la obra, que bordea los 147 millones 892 mil 994 soles, pero el PETACC, a través de la comisión de selección estableció que se hago uso del fondo de garantía (retención de ingresos) como medio alternativo, lo que deja desprotegida la inversión pública al no contar con un respaldo económico que pueda ejecutarse ante un caso de incumplimiento de contrato.

Información de Contraloría advierte que, el consorcio en cuestión no cumplió con acreditar la experiencia de su jefe de obras que es personal clave, y fundamentó su experiencia en obras similares con proyecto que no acreditaba el componente solicitado de “concreto” por el comité de selección. Presentó su análisis de precios unitarios de partidas con datos diferentes a lo que se indica en el expediente técnico de la obra, entre otras irregularidades que no subsanó en ningún momento, tampoco en la etapa de perfeccionamiento de contrato, el que se firmó el 5 de diciembre del 2022.

En la auditoria se pudo determinar que el PETACC pagó el adelanto directo por 14 millones 789 mil 299 soles, a la empresa, a pesar que esta lo solicitó fuera de plazo y sin contar con una carta fianza al momento de solicitarlo, sino con posterioridad. El pago se realizó el 29 de diciembre del 2022 y la obra empezó el 1 de abril del 2023. Es decir, tres meses antes de que se ejecute la obra.

Se alertó también que el comité de selección limitó la libre concurrencia y competencia de los postores al disponer que no se aceptaría la experiencia en proyectos hidráulicos (defensas ribereñas, diques, represas, etc) y solicitó que las empresas en sus ofertas presenten la acreditación en partidas de movimiento de tierras, obras de arte y concreto. Como consecuencia, se permitió la participación de postores que no tenían experiencia en obras similares al proyecto que estaba en licitación.

Vale indicar que por los vicios detectados por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) y la Contraloría en las bases del concurso público y las omisiones de información que mostraban falta de transparencia, el área legal del PETACC emitió una resolución jefatural que anulaba el proceso de selección. Sin embargo, posteriormente se dejó sin efecto porque no acogió el descargo del postor.

“Comité de Selección otorgó buena pro a postor que no acreditó experiencia y le permitió optar por fondo de garantía, pese a que no estaba previsto en las bases integradas, asimismo entidad declaró nulidad de oficio de acto administrativo sin motivar sobre observaciones advertidas en el procedimiento de selección, ni dispone que se retrotraiga al momento que se habría producido el vicio, y permitió suscripción de contrato por 147 millones, 892 mil 994,46 soles, a pesar que no se acreditó toda la documentación para ello, incluso no se realizó su fiscalización posterior, lo cual afecta la legalidad de la contratación y su finalidad publica, además dejó desprotegida a la entidad frente a un posible incumplimiento del contrato y puso en riesgo la calidad, tenencia y ejecución de la obra”, se lee en el mencionado informe donde se ha identificado presunta responsabilidad penal en el ex jefe del PETACC, Francisco Chipana Mendoza, también los funcionarios José Manuel Alvites Hervay, Cesar Francisco Sotelo Flores, Eliseo Paul Gutiérrez Canales, Renson Michel Sayre Mochcco y Cesar Augusto Burgos Becerra.

VIDEO RECOMENDADO