Múltiples situaciones adversas ha identifica la Contraloría General de la República en la supervisión de la millonaria obra “Afianzamiento Hídrico de la cuenca de Río Grande – Santa Cruz en la provincia de Palpa”, que tiene una inversión por encima de los 159 millones de soles, a cargo del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (Petacc).

Serie de irregularidades

Según el Informe de Hito de Control Concurrente N° 15754-2023-CG/GRIC-SCC, la entidad mediante Resolución Jefatura N.° 198-2022-GORE.ICA-PETACC/JP de 2 de junio del 2022, aprobó la actualización del expediente técnico de la mencionada obra por 159 millones 532 mil 878,50. De este total se destinó 7 millones 112 mil 038,49 soles al consultor Mariano Percy Marcilla Miranda, quien ganó la buena pro para la supervisión de la obra, debiendo velar para que los trabajos de construcción del canal de conducción, caminos de acceso, construcción de túneles, construcción de obras de arte y otros se ejecuten con la calidad y en los plazos establecidos.

Sin embargo, el órgano de control, advierte falta de control por parte del supervisor lo cual pone en riesgo la calidad y durabilidad de la infraestructura de riego. Se identificaron hasta cinco situaciones adversas, una de ellas, que, el profesional técnico responsable del estudio de suelo/geotécnico en la mencionada obra, realiza la misma labor en la obra del río Ica y acumula una participación de 130%, lo cual puede afectar la transparencia de los actos y la calidad del proyecto.

“El Ingeniero Luis Alberto Ordoñez Fuentes está ejerciendo el cargo de Especialista en estudios de suelos/geotécnico en la presente obra con un porcentaje de participación del 50%. Por otro lado, es preciso indicar que, el citado profesional también tiene participación como Ing. Especialista en estudios de suelos/geotecnia de la supervisión de la obra “Control de desbordes e Inundaciones en el Río Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla”, con un coeficiente de participación del 80% en dicha obra”, se lee en el informe de control.

Asimismo, se advirtió que el consultor responsable de la supervisión no cumple con algunas obligaciones contractuales. Por ejemplo, de los quince profesionales propuestos entre técnicos y administrativos, solo se verificó el registro de siete en el cuaderno de asistencia, y no se realizó la evaluación permanente de riesgos, resultados ni los hitos afectados. Tampoco el control de asistencia del personal técnico que ejecuta la obra ni de los equipos y maquinarias Esto podría afectar el control por parte de la entidad y la posible aplicación de penalidades.

En el “cuaderno de tareo plantel técnico de supervisión mes de julio”, solamente se encuentra la relación con la firma del plantel clave de profesionales de la supervisión, algunos sin su hora de ingreso y salida, pero no se encuentra el personal administrativo, como el topógrafo técnico, personal auxiliar de topografía, técnico en metrados y presupuestos, dibujante en autocad, técnico de laboratorio de ensayo de materiales, secretaria, chofer, entre otros.

La tercera situación adversa corresponde a que el supervisor no estaría realizando la evaluación permanente de la administración de riesgos (riesgo geológico- geotécnico, riesgo arqueológico, riesgo en la obtención de permisos y licencias y riesgo por la ejecución de mayores metrados calculados en la planificación de la obra), los cuales no han sido anotados en las evaluaciones realizadas.

La Contraloría también identificó que no se estaría realizando el control de la ausencia del plantel técnico del contratista, ni de los equipos y maquinarias. Estuvieron ausentes el especialista ingeniero mecánico eléctrico, especialista en túneles, y el día 17 de julio estuvo también ausente el especialista de metrados y valorización. Sin embargo, cuando la Contraloría revisó el cuaderno de obra, en las anotaciones de los citados días no se visualiza que el supervisor haya anotado dichas ausencias.

Finalmente, se evidenció que tampoco se estaría efectuando un control del cumplimiento de la programación GANTT y avance de obra, y no reflejaría la ejecución física real, lo que podría generar incumplimiento de las metas y plazos, ya que la ejecución del Túnel 1, estaba programada para los meses de abril y mayo de 2023, pero no se ejecutan, asimismo la ejecución del túnel 1, no se ha iniciado debido a la falta de la autorización para el uso y manipuleo de explosivos.

VIDEO RECOMENDADO