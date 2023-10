La Contraloría General advirtió que no se regularizó el contrato entre la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Consorcio Santa Ana que viene ejecutando el servicio de limpieza y descolmatación del río Grande, en la provincia de Palpa, cuyo valor referencial es de S/ 4 millones 458 mil 298, pese a que ya venció el plazo establecido.

Esta situación podría ocasionar que la contratista no presente su garantía de fiel cumplimiento, requisito indispensable para salvaguardar los intereses de la entidad y de la población beneficiaria del proyecto.

El servicio en mención comprende la intervención en los sectores Pampa Grande, Gramadal, La Isla y Santa Rosa. Mediante contratación directa, se eligió a la contratista que se encargaría del proyecto, cuya ejecución empezó el 8 de agosto pasado.

Norma

La entidad tenía plazo para regularizar el contrato con el consorcio hasta el 12 de octubre, según la normativa; pero la comisión de control advirtió que no lo hizo. Incluso no hay registro alguno de ello en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), por lo que existe el riesgo de que la empresa no presente la garantía y en caso de que incumpla con las condiciones del servicio, la entidad y la población quedarían desprotegidas. Sobre todo si el servicio tiene por objetivo reducir daños ante un posible arribo del Fenómeno del Niño.

Por otro lado, se alertó que la contratista ejecuta partidas, en el sector Gramadal, sin contar con documentos que debieron estar aprobados antes de que inicie el servicio, tales como el plan de trabajo, cronogramas de ejecución y de utilización de maquinarias; y calendario de la secuencia de actividades aprobados.

Por último, el día de la visita de inspección, la comisión de control constató la ausencia del residente y del especialista en topografía, por parte de la contratista; así como del ingeniero de campo, en el caso de la entidad; en los trabajos que se realizan en el sector Gramadal. Del mismo modo, notó que no se han ejecutado las partidas de campamento y almacén de obra, y el montaje de baño químico.

VIDEO RECOMENDADO