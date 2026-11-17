Un trágico accidente de tránsito ocurrido en el sector de Mollaque, en la provincia de Palpa, dejó como saldo una mujer fallecida y otra persona herida, luego de que un automóvil de color rojo se despistara de la carretera y terminara volcado en un barranco. La víctima fue identificada como Pierina Ñahuis Castro, de 39 años.

Muerte violenta

La alerta fue difundida por la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Palpa, que informó preliminarmente sobre el despiste y posterior volcadura del vehículo. De acuerdo con los primeros datos comunicados, la mujer perdió la vida a consecuencia del accidente, mientras que otro ocupante sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) moderado.

El herido recibió atención inicial, fue estabilizado y posteriormente referido al Hospital Regional de Ica para continuar con su evaluación y tratamiento médico. En tanto, el automóvil rojo quedó con severos daños materiales tras el siniestro. Según la información preliminar, el vehículo habría dado varias vueltas de campana antes de salir de la vía y caer por un barranco.

La muerte de Pierina Ñahuis Castro ha generado pesar entre sus familiares, amistades y personas cercanas, quienes expresaron sus condolencias y mensajes de solidaridad ante esta irreparable pérdida.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO