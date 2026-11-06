La Fiscalía Superior Mixta Descentralizada de Nasca, bajo la dirección de la fiscal superior Mithsy Corrales Carpio, logró que se confirme la sentencia de 30 años de pena privativa de la libertad efectiva contra Rony Alexander Torres Garavito (21), como autor del delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de una niña de 12 años de edad.

Grave delito

Durante la audiencia de segunda instancia, el fiscal adjunto superior, Dr. Luis Mansilla Velásquez, fundamentó la posición del Ministerio Público demostrando la veracidad del testimonio de la víctima y la existencia de pruebas contundentes.

La Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Nasca, declaró infundado el recurso de apelación de la defensa y ratificó la condena, la cual vencerá el 11 de noviembre de 2054. Asimismo, se mantuvo la reparación civil de S/ 7,000.00 a favor de la agraviada.

La investigación del caso en primera instancia estuvo a cargo del fiscal provincial de Palpa, Juan Carlos Herrera Cestti, quien obtuvo el fallo condenatorio inicial el 8 de mayo de 2026 ante el Juzgado Penal Colegiado de Emergencia de Ica.

Los hechos materia de investigación ocurrieron el 11 de noviembre de 2024 en Palpa. El sentenciado contactó previamente a la menor de 12 años a través de redes sociales y, bajo manipulación emocional y amenazas de terminar la relación, la citó a la salida de su institución educativa. Posteriormente, la trasladó a una zona desolada cercana al río a bordo de una mototaxi con lunas polarizadas y el logotipo “La Tóxica”, donde consumó el delito violando su indemnidad sexual.

El Ministerio Público reafirmó la solidez de la acusación a través del análisis conjunto de las pruebas periciales actuadas en el proceso, las cuales permitieron acreditar de manera contundente la comisión del delito y la responsabilidad penal del sentenciado, desvirtuando así su presunción de inocencia.

Cabe señalar que, la policía detuvo a Torres Garavito en noviembre del 2024, en ese año también tomaron conocimiento que un grupo de menores manifestaron a su tutora y a la psicóloga de dicha institución, que fueron víctimas de tocamientos indebidos por parte del sujeto.

Las adolescentes indicaron que fueron captadas a través de las redes sociales por una misma persona adulta que las engañaba y luego les pedían fotos de alto contenido íntimo, así como proponer tener relaciones sexuales. El delito se habría cometido de manera sistemática con menores de 12 a 13 años de edad, asimismo una escolar de 12 años, denunció que fue violada y señalo que el agresor se trasladaba en un mototaxi azul. En esa moto fue detenido el hoy sentenciado.

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