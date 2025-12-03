La Municipalidad Distrital de Paracas implementó mejoras en sus servicios de limpieza pública y en las condiciones de seguridad de su personal operativo, tras el convenio socioambiental con Camisea. La dotación fortalecerá la gestión ambiental del distrito y beneficiará directamente a 10 mil habitantes, además de equipar adecuadamente a 100 trabajadores municipales.

Seguridad laboral

La iniciativa se enfocó en dos ejes prioritarios para el distrito. En primer lugar, se fortaleció el servicio de limpieza pública mediante la entrega de tachos de gran capacidad (1,100 litros) y bolsas de recolección de residuos, equipos esenciales para optimizar el manejo de desechos, mejorar la eficiencia operativa y mantener espacios públicos más limpios para residentes y visitantes.

De manera complementaria, se priorizó el bienestar y la seguridad del personal municipal responsable del mantenimiento de áreas verdes. Para ello, Camisea entregó equipos de protección personal (EPP), como zapatos de seguridad, guantes, lentes, pantalones y polos, garantizando condiciones laborales más seguras y reduciendo riesgos durante el desarrollo de sus funciones diarias.

Las autoridades locales destacaron que esta entrega representa un avance significativo para el distrito, al elevar los estándares de limpieza pública y asegurar que el personal cuente con la indumentaria adecuada para desempeñar sus labores con mayor protección y eficiencia.

