El distrito de Paracas, escenario del histórico desembarco de la Expedición Libertadora al mando del general don José de San Martín, conmemoró con profundo fervor patriótico por los 205 años de la Proclamación de la Independencia del Perú.

En este emblemático lugar, donde se inició el camino hacia la libertad de la nación, se desarrolló una solemne ceremonia cívica que reunió a las principales autoridades de la provincia de Pisco, representantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, instituciones públicas y la ciudadanía

Homenaje a la patria

La jornada comenzó con la recepción de autoridades y el recorrido del Pabellón Nacional en el frontis del Palacio Municipal. Posteriormente, en la plazuela “El Libertador”, se realizó el acto protocolar en homenaje a la gesta emancipadora encabezada por San Martín, recordando que fue en las playas de Paracas donde se dio el primer paso para consolidar la independencia del Perú. Las autoridades destacaron la trascendencia histórica del distrito, considerado uno de los escenarios más importantes de la historia republicana del país.

Como parte de la programación oficial, se desarrolló el gran desfile cívico escolar-militar en la avenida Los Libertadores, con la destacada participación de las principales instituciones educativas del distrito y de la provincia, delegaciones de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y diversas organizaciones civiles. El paso gallardo de los escolares y las delegaciones participantes fue reconocido y aplaudido por las autoridades y el público asistente, en una muestra de civismo, identidad y amor por el Perú.

La ceremonia contó con la presencia de las principales autoridades de la provincia de Pisco, quienes reafirmaron su compromiso con la preservación de la memoria histórica y los valores patrióticos. La Municipalidad Distrital de Paracas resaltó que cada celebración de Fiestas Patrias tiene un significado especial para este distrito, pues fue en sus costas donde arribó la Expedición Libertadora, hecho que marcó el inicio del proceso que conduciría a la independencia del Perú y consolidó a Paracas como un símbolo permanente de libertad para todos los peruanos.

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