Con una ceremonia protocolar y un desfile de las diferentes unidades militares del Grupo Aéreo N.° 51, la provincia de Pisco conmemoró este 23 de julio el Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y el 85.° aniversario de la inmolación del capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, considerado uno de los máximos héroes nacionales.

Preparación y capacidad

La actividad se desarrolló en las instalaciones del Grupo Aéreo N.° 51 y reunió a autoridades civiles, militares y representantes de diversas instituciones. Entre los asistentes estuvo el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, quien participó en el acto de homenaje junto a los altos mandos de la Fuerza Aérea del Perú.

Durante la ceremonia se rindió tributo a la memoria del capitán José Abelardo Quiñones Gonzales, destacando su legado de heroísmo, honor y sacrificio en defensa del país. Asimismo, se reconoció el papel que cumple la Fuerza Aérea del Perú en la protección de la soberanía nacional, el resguardo del espacio aéreo y el apoyo a la población en situaciones de emergencia.

Como parte de la conmemoración, se realizó un desfile militar en el que participaron los distintos batallones y unidades del Grupo Aéreo N.° 51, en una demostración de disciplina, preparación y capacidad operativa ante las autoridades y asistentes.

El 23 de julio fue declarado feriado nacional mediante la Ley N.° 31822, norma que incorporó esta fecha al calendario oficial en homenaje al sacrificio del capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, quien es recordado como símbolo de patriotismo y entrega al servicio del Perú.

José Abelardo Quiñones nació en Pimentel, Lambayeque, el 22 de abril de 1914. En 1935 ingresó a la Escuela de Aviación Jorge Chávez, donde destacó por su rendimiento académico y sus habilidades en el vuelo, convirtiéndose posteriormente en uno de los pilotos más sobresalientes de la Fuerza Aérea.

Su gesta heroica ocurrió el 23 de julio de 1941, durante el conflicto con Ecuador. Mientras cumplía una misión de ataque sobre Quebrada Seca, en la zona del río Zarumilla, su aeronave NA-50 fue alcanzada por fuego enemigo. En lugar de abandonar el avión, dirigió la aeronave averiada contra una posición adversaria, ofrendando su vida en defensa del país, acción que lo convirtió en un referente de valor y compromiso con la patria.

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