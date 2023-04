Pescadores refugian embarcaciones ante alerta de viento fuerte en Chincha

Los pescadores artesanales al igual que miles de peruanos viven del día a día y por factor climático no podrán trabajar desde hoy sábado hasta el próximo miércoles. Marino Menenes Canelo, dirigente pesquero de Tambo de Mora, refiere que ya fueron comunicados para paralizar su actividad por el pronóstico de viento fuerte que sacudirá la costa desde Cerro Azul (Cañete) hasta Ático (Arequipa).

Meneses refiere que por precaución desde ayer se comenzó con fondear las embarcaciones a una distancia superior a un kilómetro con relación a la orilla, para protegerse de las consecuencias que podría traer la alerta climática. Otros hombres de mar han preferido retirar sus botes del agua y van a esperar que se normalice el escenario para retornar a la pesca. Se estima al menos cinco días de vientos.

El dirigente señala que los pescadores tienen como única fuente de ingreso esta actividad con la que sostienen la canasta básica y además de abastecer la mesa popular. Indica que no trabajar durante los días que dura la alerta afectará la economía de decenas de sus compañeros. “Los pescadores vamos a tener menoscabo económico, porque nosotros vivimos del día, día que no se labora, día que no hay sustento”, comentó.

Ante esta situación se está requiriendo la participación de las autoridades de Tambo de Mora para menguar la económica de los hombres de mar. Pero, hasta el momento no hay respuesta del gobierno local. Lo que sí han evidenciado los personas que viven de la captura de peces son la presencia de aves no muy frecuentes en esta época del año y el cambio de color del agua de mar; esta rojizo. Este fenómeno es denominado aguaje.

Meneses dijo que, si bien todavía no se conoce el impacto por los vientos, se deben tomar las prevenciones debidas en conjunto con las autoridades no solo para este fenómeno, sino también para otras contingencias que afectan a los pescadores. A la fecha ninguna autoridad ha tomado un accionar con nosotros para hacer un plan de emergencia frente a este tipo de eventualidades”, precisó el dirigente.

VÍDEO RECOMENDADO