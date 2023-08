El presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Modelo de Ica (ACMMI), Miguel Tito Gutiérrez, mostró su preocupación, ya que el centro de abastos busca mejorar sus instalaciones y a pesar de haber pagado más de un millón soles en el 2006 a la Municipalidad Provincial de Ica por la compra del inmueble, la comuna aún no ha realizado la entrega completa de los ambientes, además no se realiza la adecuada gestión para regularizar un proceso judicial.

Situación legal

En el 2006, la ACMMI efectuó el pago de 1 millón 696 mil 978.53 soles por la compra del inmueble del mercado ubicado entre las calles Puno, Moquegua, Amazonas y Tumbes, que comprendía 11 mil 701.31 metros cuadrados. Ese mismo año, tras reglamentos y acuerdo de concejo municipal, el municipio iqueño realizó la entrega física de las instalaciones del mercado a la ACMMI, que es el nuevo propietario. Sin embargo, posteriormente se inició un proceso judicial, ya que la MPI habría vendido una mayor parte, por lo que el Poder Judicial de Ica, mediante el expediente judicial N°03558-2006-0-1401-JR-CI-03, ordenó una regularización de compra con las partes involucradas.

“Tenemos un problema legal, ya que la municipalidad vendió de más y lo que ha determinado el juez, es regularizar la compra y venta del mercado Modelo, nosotros estamos dispuestos a conciliar con todas las partes, también con los comerciantes que están afuera. El municipio de Ica en varias gestiones ha creado comisiones internas, pero ninguna nos ha dado solución. Ahora hay una comisión de gerentes, a quienes le hemos dado toda la documentación, y también asimismo el costo del levantamiento físico por 27 mil soles. En la última sesión de consejo, el gerente municipal indica que se debe regularizar, pero el doctor Vera Belli dice que ellos son dueños del mercado, que debemos pagar alquiler desde el 2006 y que tampoco pagamos impuestos. Nosotros hemos pagado inclusive al SAT Ica, 11 mil 453 soles por impuesto predial cada trimestre”, declaró Tito Gutiérrez.

Añadió que la institución municipal iqueña tampoco ha entregado la cuna jardín, vaso de leche, local de cámara de carnes, locales que se encuentran dentro de la propiedad de la asociación, además que la MPI ha impuesto sanciones al mercado, multas que han sido pagadas por los mismos comerciantes, por lo que se ha solicitado mayor viabilidad para el saneamiento físico legal del inmueble.

“Tenemos una cámara de frío que no podemos usarla porque el municipio dice que es de su propiedad y eso nos ha ocasionado que la misma municipalidad nos multe diciendo que no funciona y debemos asumir la sanción porque somos los dueños. Somos 400 socios internamente y en la parte externa también 400, quienes tenemos un proyecto arquitectónico para sanear la parte legal, física y nos queremos integrar, pero si la municipalidad no da esa viabilidad para gestionar, no podemos avanzar”, agregó.

Finalizó explicando que la regularización sobre la compra del mercado es prioritaria, ya que la infraestructura debe ser modernizada con construcciones antisísmicas, y poder garantizar la seguridad en las instalaciones del público y los comerciantes.

