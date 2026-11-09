Un total de 65 familias del asentamiento humano Nueva Jerusalén, ubicado en el centro poblado San Miguel, en la provincia de Pisco, recibieron sus títulos de propiedad durante una ceremonia realizada el sábado 7 de noviembre, luego de varios años de gestiones y esfuerzos para conseguir el reconocimiento legal de sus terrenos. La entrega estuvo encabezada por el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, quien participó de la actividad junto a representantes de la población y otras autoridades invitadas.

Por la vivienda propia

La jornada estuvo marcada por la emoción de los vecinos, quienes durante años esperaron contar con el documento que les permita acreditar legalmente la propiedad de sus viviendas. El proceso fue impulsado por la junta directiva del sector, presidida por Silvia Quispe, cuyos integrantes realizaron diversas gestiones ante la municipalidad y el COFOPRI para concretar la titulación.

Durante la ceremonia se destacó que, con esta nueva entrega, la gestión municipal ha otorgado cerca de mil títulos de propiedad en diferentes sectores de la provincia de Pisco, entre ellos los distritos de Humay, Independencia, San Clemente y Túpac Amaru Inca. En esta oportunidad, los beneficiarios fueron los pobladores de Nueva Jerusalén, quienes recibieron 65 documentos que les permitirán contar con seguridad jurídica sobre sus predios.

Durante su intervención, el alcalde provincial, Pedro Fuentes, reconoció el esfuerzo de los dirigentes y de las familias que participaron en las gestiones. La autoridad destacó que la titulación representa un paso importante para que los vecinos dejen de depender únicamente de documentos de posesión y puedan acreditar legalmente la propiedad de sus terrenos.

“Hoy al ver a los niños, me he trasladado hace 45 años a mi barrio. Yo vivía en la calle Bolognesi y la calle era polvorienta y todo era pastizales, era chacra”, comentó, al recordar las condiciones en las que también se desarrolló el lugar donde creció.

El burgomaestre señaló que el trabajo de los dirigentes vecinales resulta fundamental para conseguir obras y beneficios para sus comunidades, especialmente porque realizan gestiones sin recibir una remuneración.

Asimismo, resaltó que contar con un título de propiedad permitirá a las familias tener mayores posibilidades de acceder a créditos bancarios y desarrollar emprendimientos, además de avanzar en la construcción de viviendas propias.

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