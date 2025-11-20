Una menor de 14 años de edad fue hallada sin vida en su vivienda ubicada en el sector Nazario Palomino, en el distrito de San Clemente, en la provincia de Pisco, generando conmoción entre vecinos y familiares.

Deceso de menor

La adolescente, identificada con las iniciales Y. K. P. O., fue trasladada por sus parientes al Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde el personal médico confirmó su fallecimiento. De acuerdo con las primeras diligencias, la estudiante del colegio José Carlos Mariátegui habría sido encontrada con la emergencia en su vivienda.

La situación se volvió más compleja cuando el padre de la menor, Alonso Palomino Suárez, y su hijo de 17 años fueron detenidos y trasladados a la carceleta de la comisaría de Pisco.

Según información policial, ambos habrían sido intervenidos tras un incidente con la fiscal de turno, quien dispuso la realización de la necropsia, procedimiento obligatorio en casos de muerte.

No obstante, familiares y testigos aseguran que no existió agresión física y que la detención se habría producido en un contexto de tensión emocional, mientras exigían información clara sobre el protocolo a seguir.

El desencuentro se habría originado por la falta de comunicación respecto a los pasos posteriores a la muerte de la menor, lo que generó reclamos por parte del padre. De acuerdo con la versión de la familia, la fiscal interpretó su insistencia como una agresión verbal y ordenó la intervención policial.

