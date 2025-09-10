Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de Prevención del Suicidio. En este marco, el Ministerio de Salud (Minsa) destacó el rol de los Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC), que ofrecen atención especializada y cercana en todo el Perú.

“Si conoces a alguien que llora sin una causa aparente o tienes un familiar con déficit de atención, hiperactividad o pensamientos recurrentes sobre la muerte, estos son motivos suficientes para acudir a un Centro de Salud Mental Comunitario (CSMC)”, recordó el Minsa.

Estos espacios brindan atención ambulatoria gratuita para los asegurados del Seguro Integral de Salud (SIS) y trabajan con equipos multidisciplinarios: psiquiatras, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales y otros profesionales. Atienden desde los cuatro años de edad.

Servicios para todas las etapas de vida

En el caso de niños y adolescentes, los CSMC se enfocan en la prevención y tratamiento de autismo, depresión infantil, déficit de atención e hiperactividad, episodios psicóticos tempranos, trastornos de la conducta alimentaria, discapacidad intelectual y maltrato infantil.

En adultos y adultos mayores, se abordan cuadros de depresión, ansiedad, psicosis, demencia, violencia de género y trastornos de personalidad.

Otro eje fundamental es la rehabilitación ambulatoria frente a adicciones como alcohol, marihuana, cocaína y otras sustancias. Los programas buscan acompañar de manera integral a las personas en proceso de recuperación.

Los centros cuentan con servicio de farmacia. Los pacientes del SIS acceden a medicamentos gratuitos, mientras que quienes tienen otros seguros pueden obtenerlos a precios regulados por el tarifario del Minsa.

Además, el ministerio dispone de la Línea 113, opción 5, para consultas en salud mental. Psicólogos brindan orientación gratuita durante las 24 horas del día, todos los días del año, desde cualquier teléfono fijo o celular.

Según datos oficiales actualizados hasta mayo de 2025, existen 291 Centros de Salud Mental Comunitaria en distintas regiones. La población puede consultar la ubicación del establecimiento más cercano a través del portal institucional del Minsa.