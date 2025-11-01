En la comisaría del distrito de Túpac Amaru Inca, en la provincia de Pisco, permanece desde hace quince días el señor Miguel Leoncio Campos Moquillaza (69), quien padece problemas de visión y fue encontrado deambulando sin compañía por las calles de la zona.

Buscan a su familia

Según informó el personal policial, el adulto mayor fue trasladado a la dependencia para su resguardo y actualmente vive temporalmente en la comisaría, donde recibe apoyo y cuidados básicos por parte de los agentes mientras se realizan las gestiones necesarias para ubicar a sus familiares.

La situación ha generado preocupación entre la comunidad tupacamarina, debido a la evidente condición de vulnerabilidad del señor Campos Moquillaza. Ante ello, las autoridades han hecho un llamado a la solidaridad de la población para difundir su caso y colaborar en la búsqueda de sus familiares.

Quienes reconozcan al señor Miguel Leoncio Campos Moquillaza o tengan información que permita ubicar a sus allegados, pueden acercarse o comunicarse directamente con la Comisaría de Túpac Amaru Inca, a fin de facilitar su pronta reunificación y garantizar que reciba el cuidado y la atención que necesita.

