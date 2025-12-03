La crisis de agua en el valle de Pisco continúa intensificándose y mantiene en alerta a cientos de agricultores del distrito de Independencia. Productores del sector Cabeza de Toro advirtieron que más de 10 mil hectáreas de cultivo podrían perderse en los próximos días debido a la ausencia total de agua para el riego.

Crisis del agua

Los laterales del 1 al 5 figuran entre las zonas más afectadas, donde los campos empiezan a mostrar signos de deterioro acelerado por la falta del recurso hídrico proveniente del río Pisco. Según relataron los agricultores, la bocatoma de Humay permanece completamente seca desde hace un mes, un hecho inusual que, aseguran, no se había presentado con esta gravedad en años recientes.

Ante la situación, un grupo de productores llegó nuevamente hasta la Junta de Usuarios para exigir acciones inmediatas. Cuestionaron que, pese a la emergencia, aún no emiten un pronunciamiento oficial ni presentan un plan de contingencia que permita mitigar el impacto.

Los afectados señalan que no solo están en riesgo las cosechas actuales, sino también la economía de cientos de familias que dependen directamente de la actividad agrícola. Advierten que la falta de agua podría traducirse en pérdidas millonarias, desabastecimiento interno y un fuerte golpe a la economía provincial.

VIDEO RECOMENDADO