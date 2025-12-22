En conferencia de prensa, el jefe de la Región Policial Ica, general PNP Leiby Huamán Daza, informó sobre un grave incidente ocurrido en el distrito de Independencia, provincia de Pisco, en el que un menor infractor de 17 años resultó herido mientras presuntamente intentaba colocar un artefacto explosivo con fines extorsivos.

Graves heridas

Según la autoridad policial, el adolescente manipulaba un cartucho de dinamita que terminó detonando antes de ser colocado, causándole lesiones en una de sus extremidades. El hecho ocurrió cuando el menor habría intentado instalar el explosivo en un inmueble que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, sería objeto de extorsión.

Tras el incidente, personal policial intervino de inmediato y el menor fue trasladado al hospital San Juan de Dios, donde permanece internado bajo custodia policial. El general Huamán Daza indicó que el adolescente es investigado por los presuntos delitos contra la seguridad pública, en la modalidad de fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos (explosivos), así como por delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión. Habría participado en otros actos similares vinculados a extorsiones mediante la colocación de explosivos.

El jefe policial alertó además sobre la creciente participación de menores de edad en hechos delictivos de alto riesgo. Señaló que este sería el décimo caso registrado en operativos recientes en los que adolescentes estarían involucrados en actividades criminales relacionadas con explosivos, e hizo un llamado a los padres de familia para que supervisen y controlen las actividades de sus hijos.

