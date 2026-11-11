En una denuncia que pone en evidencia el impacto de las obras de defensa ribereña sobre las actividades económicas tradicionales del valle pisqueño, los integrantes de la Asociación de Camaroneros Beatita de Humay del distrito de San Clemente, alzaron su voz de protesta ante la mortandad de camarones ocasionada por el desvío de las aguas del río Pisco. Los afectados aseguran que esta situación ha comprometido seriamente su producción y amenaza con dejar sin ingresos económicos a numerosas familias que dependen de esta actividad para subsistir.

Constatación policial

Los dirigentes denunciaron que la inversión realizada para trasladar larvas de camarón desde Nasca hasta Pisco y posteriormente sembrarlas en el río Pisco se habría perdido por completo. Según manifestaron, las áreas destinadas como zonas de maternidad y reproducción quedaron expuestas al secado tras la modificación del curso de las aguas, provocando la afectación de las larvas que habían sido depositadas en estos sectores. Frente a este escenario, los trabajadores aseguran que dan por perdida la cosecha de camarones de este año.

Los representantes de la asociación solicitaron la intervención de la Policía Ambiental para realizar una constatación policial en las zonas afectadas, advirtiendo que los hechos podrían constituir un delito ecológico.

La denuncia señala al Consorcio Río Pisco, empresa encargada de ejecutar los trabajos de defensa ribereña. Si bien los camaroneros reconocen la importancia de estas obras ante el próximo incremento del caudal del río por las constantes lluvias y el riesgo de inundaciones, cuestionan que las intervenciones se estén desarrollando, presuntamente, sin considerar la protección de las zonas de reproducción del camarón. La situación plantea un serio conflicto entre la necesidad de proteger a las poblaciones ribereñas y la obligación de preservar el ecosistema del que dependen cientos de trabajadores

Los integrantes de la Asociación de Camaroneros Beatita de Humay, quienes aseguran llevar más de 40 años dedicados a esta actividad, demandan una intervención inmediata de las autoridades ambientales y regionales. La pérdida de la inversión en larvas y de la cosecha proyectada representa un duro golpe para quienes encontraron en el río Pisco su principal fuente de sustento económico.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO